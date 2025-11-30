Concurso e administração

Na semana passada, a Secretaria de Administração fez um balanço importante sobre a atuação e números da pasta. Ao mesmo tempo anunciou a realização de um concurso público para 41 funções diferentes.

Os números foram divulgados durante audiência na Câmara de Suzano.

A medida em que novos empreendimentos vão surgindo em Suzano, há a necessidade de recompor o quadro de servidores para atender ao público.

Nesse sentido, o concurso público é fundamental para a administração pública por garantir a meritocracia, a isonomia de oportunidades e a qualidade dos serviços públicos. Ele assegura a seleção de profissionais qualificados, promove a igualdade de acesso a cargos públicos e contribui para uma administração mais transparente, eficiente e imparcial. Além disso, proporciona estabilidade aos servidores, o que lhes permite desempenhar suas funções com tranquilidade e planejamento.

Em Suzano, o certame visa à convocação de médicos, técnicos e analistas de diversas especialidades. As inscrições ocorrerão entre 3 de dezembro deste ano e 15 de janeiro de 2026, pelo site o Instituto Nosso Rumo (http://www.nossorumo.org.br ). As provas acontecerão em 8 de fevereiro do próximo ano.

O edital, publicado na quarta-feira (26/11), pode ser conferido no site da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br), clicando-se nas abas “Transparência” e, na sequência, “Imprensa Oficial”, onde o mesmo poderá ser encontrado na data mencionada.

