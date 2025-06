Defender o Meio Ambiente também deve ser prioridade nas políticas públicas dos poderes públicos, seja em qual nível.

O setor pode garantir e perpetuar a vida do ser humano na Terra. Por conta disso, e da responsabilidade com o tema, municípios por todo o País garantem programas de conscientização e tentativa de preservação.

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano abriu inscrições para o projeto “Condomínios em Ação”, uma iniciativa da pasta em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Univence). O programa convida condomínios residenciais a se tornarem protagonistas na coleta seletiva e, ao mesmo tempo, a contribuírem diretamente com ações de solidariedade.

Não há dúvida de que esse é um projeto importante, de coleta seletiva de reciclagem para garantir o destino final de resíduos sólidos.

No caso de Suzano, a proposta tem como objetivo estimular a separação correta de recicláveis, fortalecer essa cultura dentro dos condomínios e, ainda, gerar impacto social. Todo o material arrecadado durante a campanha será convertido em alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a seleção vai considerar a diversidade regional dos condomínios e seus diferentes perfis, buscando garantir uma participação ampla e representativa.

A proposta pode ir muito além da destinação correta dos resíduos. Segundo a Prefeitura de Suzano, o projeto simboliza o quanto a sustentabilidade e a solidariedade podem caminhar juntas.

Esse trabalho de conscientização e prática é importante que seja, cada vez mais reforçado, porque é o Meio Ambiente o responsável pela preservação da natureza.

O projeto é também a oportunidade de refletir sobre seus hábitos e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa.

Os condomínios interessados devem se inscrever até 1º de julho, por meio de um formulário on-line no link bit.ly/condominiosemacao. Há dez vagas disponíveis. A partir daí, os participantes receberão orientações e poderão contar com o apoio da equipe da Univence, que realizará plantões em três sábados - nos dias 5, 12 e 19 de julho. Nessas datas, os moradores poderão levar seus materiais recicláveis até pontos organizados dentro dos próprios condomínios.

A campanha também contará com um ranking, que levará em consideração o volume de materiais arrecadados proporcionalmente ao número de unidades de cada condomínio.

A proposta é reconhecer os esforços dos moradores e incentivar a participação.