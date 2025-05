Conferência da Igualdade

A Igualdade racial refere-se à promoção da igualdade de oportunidades, tratamento justo e respeito para todas as pessoas, independentemente de sua raça ou etnia. Envolve a garantia de que todos os indivíduos, independentemente de sua origem racial, tenham acesso aos mesmos direitos, benefícios e oportunidades em todos os aspectos da vida, incluindo educação, emprego, justiça, saúde e participação na sociedade.

A busca pela igualdade racial visa eliminar discriminações e preconceitos baseados em raça ou etnia, reconhecendo a diversidade da sociedade e valorizando a contribuição de todos os grupos étnicos. Além disso, procura corrigir desigualdades históricas e estruturais que afetaram determinadas comunidades, muitas vezes marginalizadas devido a fatores raciais.

Em Suzano, neste sábado (17/05), acontece evento importante para tratar desse assunto: a 1ª Conferência Municipal da Promoção da Igualdade Racial, um marco significativo no fortalecimento das políticas públicas voltadas à equidade racial no município. Organizado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o evento será realizado na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Sara Cooper, 27 - Centro), das 8 às 17 horas, e deve atrair membros do Poder Público, autoridades e a sociedade civil.

Com o tema central “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, a conferência pretende ampliar o debate sobre a superação das desigualdades raciais, fomentar a construção coletiva de propostas e reforçar o papel da sociedade civil na formulação e acompanhamento de políticas públicas.

Não há dúvida de que será uma um convite ao diálogo e à ação coletiva. Ela pretende fortalecer a articulação entre o Poder Público e a sociedade civil, promover escuta ativa e gerar encaminhamentos concretos que resultem em avanços reais na promoção da igualdade racial em Suzano. Reforça o compromisso com políticas públicas que garantam dignidade, visibilidade e reparação histórica à população negra e aos povos tradicionais.

A programação terá início com café e credenciamento dos participantes, seguido por uma apresentação cultural com os alunos da Escola de Capoeira Baraúna. O encerramento ficará com as crianças do projeto Juventude Kolping, com o professor Mazinho. Em seguida, serão executados o Hino Nacional e o Hino de Suzano. Após a abertura oficial, será realizada a leitura e aprovação do regimento interno da conferência, documento que norteia o funcionamento dos debates e votações durante o evento.