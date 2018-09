Conscientização no trânsito

Especialistas afirmam que respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos determinantes da transformação do comportamento do homem no trânsito. E, por isso, devem ser passados de geração a geração.

E esta não é uma tarefa muito simples e fácil. Pois, para transformar uma sociedade, é importante a participação, conscientização e o desejo de cada criança, adolescente, adulto ou idoso. É necessário que os pais, professores, empresários e as próprias autoridades percebam como atitudes corretas no trânsito podem salvar vidas.

Com informação, educadores e estudantes podem iniciar os primeiros passos na educação para o trânsito e avançar em busca dessa consciência, comprometidos com a valorização da vida.

Segundo especialistas, boas atividades educativas de trânsito são aquelas que podem ser desenvolvidas através de situações reais significativas e contextualizadas, que ativam a capacidade do aluno, dando ao professor a oportunidade de perceber o quanto ele já sabe e o quanto aprendeu sobre o tema.

Nesta semana, Suzano realiozou programação da Semana Nacional de Trânsito em Suzano.

As primeiras atividades envolveram os alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no Centro da cidade.

Acompanhadas de integrantes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, inclusive daqueles que interpretavam os personagens Mister Trânsito e Zé Semáforo, as crianças fizeram entrega de panfletos com várias dicas básicas de comportamento em via pública e portavam faixas e placas sobre conscientização em frente à unidade de ensino, na Rua Missionária Sara Cooper.

Para a Prefeitura de Suzano, o foco nas crianças é muito importante porque elas são consideradas multiplicadoras que podem levar os ensinamentos para suas casas e as comunidades onde vivem. Elas estão mais abertas a receberem essas dicas e a passarem adiante para os adultos.

Durante o dia, atores interagiram com pedestres e condutores a partir de blitz educativa teatral que ocorreu nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, no Centro de Suzano. Amanhã de manhã e à tarde, estão previstos trabalhos pedagógicos, jogos e filmes sobre segurança no trânsito na Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, no Parque Residencial Casa Branca, e no Centro Educacional do Sesi, no Jardim Imperador.

É importante que exista a conscientização do trabalho de trânsito para garantir, no futuro, a redução dos casos de acidentes e, principalmente, de mortes.