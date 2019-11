Conselhos de Segurança

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Centro vai ser reativado em Suzano.

Uma notícia importante porque a região central ganha mais uma órgão para reivindicar e acompanhar planos de segurança.

É importante destacar o que fazem os Consegs em todo o Estado.

Eles se encaixam perfeitamente à orientação do artigo 144 da Constituição Federal do Brasil, quando diz que a preservação da ordem pública é dever do Estado, porém, direito e responsabilidade de todos. A ideia do Conselho Comunitário de Segurança surgiu para criar um espaço onde todos poderiam se reunir e pensar estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança, tranquilidade e insalubridade da comunidade, orientados pela filosofia de Polícia Comunitária.

O Conselho Comunitário de Segurança é uma entidade de apoio às polícias estadual. Em outras palavras, são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem para discutir, planejar, analisar, e acompanhar as soluções de seus problemas, o qual se reflete na segurança pública. São meios de estreitar a relação entre comunidade e polícia, e fazer com que estas cooperem entre si.

Cada Conseg realiza reuniões ordinárias mensais, normalmente no período noturno, em imóveis de uso comunitário, segundo uma agenda definida por período anual. A Secretaria da Segurança Pública tem como representantes, em cada Conselho, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de Polícia Titular do Distrito Policial.

Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e por institutos independentes, o que permite afirmar que esses órgãos representam hoje, a mais ampla, sólida, duradoura e bem sucedida iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil.

Na reportagem que o DS trouxe, na edição de ontem, mostrou que o projeto está em fase de implantação e adequação para tratar definições de como serão trabalhadas e atendidas as demandas da população.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, o Conseg possui importância relevante aos comerciantes e munícipes. "A ACE tem conhecimento que houve a reativação do Conseg Centro, conselho este que ficou seis anos desativado. O Conseg é de suma importância não só para os comerciantes como para todos os munícipes. O Conselho é a ligação entre os comerciantes, ACE, munícipes e poder público", afirmou a ACE em nota. A vinda de um Conseg é, sem dúvida, um ótimo aliado para reforçar a segurança.