Conselhos Gestores de Saúde

Os conselhos gestores atuam no planejamento das ações a serem desenvolvidas nas unidades de saúde e na supervisão técnica. Para desenvolver essa função, o conselheiro deve adquirir conhecimentos sobre a legislação, formas de participação social e instrumentos de gestão.

Na semana passada, os novos representantes dos Conselhos Gestores da Saúde de Suzano, eleitos entre 23 e 27 de outubro, tomaram posse, em cerimônia realizada na Câmara. Eles vão representar a população, os profissionais do setor e os gestores dos serviços no controle social das unidades de saúde para o biênio 2024/2025.

A lista de todos os 145 empossados consta na edição nº 251, de 12 de dezembro de 2023, do Diário Oficial Eletrônico, que pode ser conferida no site da Prefeitura de Suzano, clicando-se na aba “Transparência” e depois no link “Imprensa Oficial”, no formato “suzano.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/Edicao-251-12.12.2023.pdf”. Estão disponibilizados os nomes que atuarão nos postos de saúde da rede municipal, assim como os representantes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Devir e Alumiar, e do Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

Os conselhos são órgãos colegiados que contam com quatro membros titulares e respectivos suplentes, eleitos pelos usuários do SUS para um mandato de dois anos. Os conselheiros têm como objetivo contribuir para a melhoria da unidade de saúde na qual estão vinculados, tornando-se os interlocutores entre a comunidade e os gestores de saúde.

Em Suzano, entre as atribuições dos conselheiros estão o acompanhamento e a avaliação dos serviços e das ações de saúde prestados à população, propondo e aprovando medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização, a avaliação e o controle do trabalho que é desenvolvido em cada local. Também é parte das funções examinar propostas, denúncias e queixas encaminhadas por qualquer pessoa ou entidade.

A atuação dos eleitos será fundamental para o atendimento às comunidades.

Cada Conselho Gestor conta com 50% de representatividade dos usuários justamente porque são aqueles que recebem os serviços.

O trabalho de todos pode contribuir para o avanço dos serviços públicos e indicações de melhorias em cada unidade.