Os conselhos municipais são instrumentos essenciais para a democracia participativa, permitindo que cidadãos e sociedade civil influenciem a formulação, fiscalização e deliberação das políticas públicas locais, promovendo maior transparência, controle social e inclusão nas decisões que afetam o dia a dia, fortalecendo a gestão pública e a cidadania ativa.

Em Suzano, existem conselhos de diferentes áreas, mas, na semana passada, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) realizou a primeira reunião da composição eleita em 2025 para o biênio 2026/2027.

O encontro ocorreu na sala do conselho, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na região central, e contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira.

Na ocasião, foram definidos os integrantes da Mesa Diretiva, as comissões responsáveis pela avaliação dos contratos de gestão vigentes, e também a leitura e aprovação do Regimento Interno do colegiado.

Os Conselhos Municipais de Saúde (CMS) são essenciais para a democracia participativa e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), atuando como órgãos deliberativos que formulam, fiscalizam e monitoram as políticas públicas de saúde.

Eles garantem, sobretudo, a participação popular (controle social), a transparência na gestão dos recursos financeiros e a adequação dos serviços às necessidades da população local.

Em Suzano, o CMS tem caráter paritário e é composto por 24 membros titulares e 24 suplentes, distribuídos entre 12 representantes dos usuários (titulares) e 12 suplentes, seis representantes dos trabalhadores da saúde e seus respectivos suplentes, além de seis representantes da gestão municipal, também com suplentes.

Essa formação assegura a participação equilibrada dos diferentes segmentos envolvidos no sistema de saúde. As reuniões ordinárias acontecem sempre na última terça-feira de cada mês, às 9 horas.

O Conselho Municipal de Saúde é fundamental para garantir transparência, controle social e construção coletiva das políticas públicas.

A eleição da Mesa Diretiva e a aprovação do regimento fortalecem ainda mais esse trabalho conjunto em prol da saúde da população, enfatiza a Prefeitura de Suzano.

Agora o trabalho prossegue deste importante órgão.