A telemedicina é um processo avançado para monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de resultados de diferentes exames. Estes exames são avaliados e entregues de forma digital, dando apoio para a medicina tradicional. A telemedicina já é utilizada em todo mundo, de forma segura e legalizada, estando de acordo com a legislação e as normas médicas. A prática se popularizou mais durante a pandemia de Covid-19, quando o governo brasileiro liberou também as teleconsultas.

Elas se intensificaram durante o período de pandemia. Suzano se destacou com a eficácia do serviço e vem ampliando a iniciativa. O objetivo é suprir toda a demanda de atendimentos.

Nesta semana, o serviço passou a atender o serviço de psiquiatria na rede municipal.

A Secretaria de Saúde implantou dois consultórios de telemedicina na área externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada na rua Guaraní, 200, no bairro Jardim Revista. Com capacidade para receber 500 pacientes por mês, o espaço, de cerca de 30 metros quadrados (m²), promoverá a assistência necessária para zerar a fila de pacientes de toda a região norte em 45 dias e de todo o município até abril. Especialistas veem grande vantagem no serviço de telemedicina. Com o uso de tecnologias de informação, que agregam qualidade e velocidade na troca de conhecimento, os médicos podem tomar decisões com maior agilidade e precisão. Por meio da telemedicina, os especialistas conseguem acessar os exames de qualquer lugar do País, utilizando computadores e dispositivos móveis, como smartphones e tablets conectados à internet.

Em Suzano, os pacientes serão referenciados pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), assim como as demais consultas de outras especialidades. Inicialmente serão atendidas pessoas que estavam em acompanhamento de psiquiatria, necessitando de reavaliação para acompanhamento clínico, conforme necessidade de manutenção das condutas. Posteriormente, as consultas serão abertas aos moradores da região norte que foram acolhidos nas USFs, sem indicação de acompanhamento presencial ou de Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e que estavam aguardando o início do tratamento. Portanto, para utilizar o serviço de telemedicina, é necessário que seja feita a indicação técnica para essa modalidade de atendimento.

Os pacientes receberão uma ligação com data e horário para comparecerem no setor de telemedicina e lá serão atendidos por especialistas de modo remoto. Portanto, é de extrema importância estar com seu número de contato atualizado junto a unidade de saúde do seu bairro.