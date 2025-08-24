Consumo em supermercados

O DS vem acompanhando a situação dos preços da cesta básica nos supermercados de Suzano e, por tabela, divulgado a situação em reportagens diárias.

Há uma reclamação sobre a perda do poder de compra, mas existe, por outro lado, informação de que o consumo nos lares brasileiros nos supermercados registrou alta. Foi de 4% em julho na comparação com o mesmo mês de 2024, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado na quinta-feira (21) em reportagem da Agência Brasil.

Em relação a junho, o crescimento do consumo foi de 2,4%, enquanto no acumulado do ano até julho, o indicador apresentou elevação de 2,6%.

Os dados foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os números são importantes porque refletem um movimento sustentado pela melhora da renda e do mercado de trabalho.

Nos próximos dias, o DS retorna aos supermercados para acompanhar mais uma rodada de preços, já sabendo que, em nível nacional, há uma melhora nas condições das famílias.

No recorte mensal, julho costuma apresentar retração por causa das férias escolares, quando muitas famílias optam por consumir fora de casa. Este ano, esse efeito foi menos intenso, tanto em relação a junho quanto ao mesmo período de 2024.

Segundo a entidade, a elevação do consumo em julho está atrelada a indicadores do mercado de trabalho, como a melhoria da renda e a taxa de desemprego, que recuou para 5,8% no trimestre encerrado em junho, o menor nível desde 2012, contra 6,9% no mesmo período de 2024.

O levantamento da Abras mostra que a diminuição das pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família em julho, em razão do aumento da renda familiar e da queda do desemprego, não causou retração do consumo das famílias. Em julho, quase 1 milhão de famílias deixaram de receber o benefício.