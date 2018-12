Contra catástrofes naturais

Os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta.

Quando ocorrem, podem trazer consequências catastróficas para o ser-humano e por mais que a tecnologia na área seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis.

Eles são fenômenos naturais e representam a mudança de ciclo na Terra, no entanto, nos tempos atuais, essas ocorrências tem aumentado de maneira significativa, o que nos leva a crer nas estatísticas e estudos sobre o meio ambiente.Na semana passada, o Ds publicou reportagem mostrndo que Suzano lançou o Plano Verão 2018/2019, que consiste em um conjunto de ações de prevenção e contenção de catástrofes naturais.

O Plano Verão abrangerá os meses de dezembro de 2018 a março de 2019, dada a maior incidência de índice pluviométrico, e contará com 14 agentes da defesa civil atuando 24 horas por dia, em plantões diurnos e noturnos. A ação tratará, fundamentalmente, do acompanhamento das 37 áreas de risco.

Só para se ter uma ideia no início de dezembro, em 72 horas, Suzano teve um acumulo pluviométrico de 105 milímetros (mm). Ou seja, um terço da chuva esperada para o mês todo. Isso representa o estado de alerta máximo e, mesmo assim, não houve nenhuma ocorrência por toda a cidade. Isso quer dizer que o trabalho de vistoria e identificação de pontos problemáticos, bem como a aplicação das medidas preventivas estão dando resultado, segundo avaliação da Prefeitura.

Entre as ações que o Poder Público já vem desempenhando, estão limpezas de bueiros, de córregos e drenagem. A Prefeitura criou ainda um reservatório provisório na região composta pelo Jardim Belém, Jardim Nazareth e Jardim Portugália, e está implantando mais um no bairro Miguel Badra – locais tradicionalmente afetados pelas chuvas.

Na oportunidade, foi distribuída uma cartilha com orientações sobre a atuação na resolução de questões inerentes a possíveis catástrofes naturais e o atendimento à população. Também foi feita uma exposição audiovisual explicando as atribuições da Defesa Civil. Na reunião foi reiterada ainda a parceria e a união com todas as secretarias e órgãos presentes com o objetivo de eliminar os impactos à população.

As mudanças climáticas globais atingem todo o planeta, sendo o Brasil um dos países que estão inclusos na lista, posto que ultimamente tem apresentado um grande aumento das ocorrências de desastres naturais por todo o País.

É importante que o trabalho de prevenção seja reforçado neste ano para se evitar trajédias. O trabalho deve ser intenso como o que já está sendo iniciado na cidade.