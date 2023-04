Contra o Aedes Aegypti

O mosquito da espécie Aedes aegypti, também chamado popularmente de mosquito-da-dengue, é responsável pela transmissão de várias doenças para o homem, como a febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Diante da imensa quantidade de problemas causados, esse mosquito torna-se um grave problema para a população, sendo comuns as campanhas para combatê-lo."

Nesta semana, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) do Governo de SP e as 20 concessionárias de rodovias paulistas iniciaram o desenvolvimento de ações para conscientizar os riscos e a necessidade do combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O principal foco é mostrar aos usuários a importância de destinar corretamente o lixo quando trafegam pelas rodovias paulistas, evitando, assim, a proliferação de criadouros do inseto.

De acordo com o Governo do Estado, a campanha de combate ao mosquito se estenderá também aos canais de comunicação e redes sociais da agência e do franqueado, com postagens contendo mensagens educativas ao longo do mês.

Só nos dois primeiros meses deste ano, foram registrados quase 21 mil casos confirmados de dengue no Estado, segundo a Secretaria de Saúde. Em 2022, foram 332.139 casos da doença – um aumento de cerca de 133% na comparação com 2021 – e 269 óbitos. Diante desses números, é importante direcionar esforços para conscientizar a população a respeito das ações de combate à proliferação do Aedes aegypti, principalmente na eliminação de criadouros.

A campanha nas rodovias concedidas contará com orientações nos painéis eletrônicos das rodovias, espalhados pelos 11,1 mil quilômetros de malha concedida. As mensagens exibidas serão: ‘Previna-se contra dengue’ e ‘Não jogue lixo nas rodovias’.

Na próxima quarta-feira (12), as equipes das concessionárias realizarão um mutirão de limpeza para conscientizar os usuários a não jogar lixo nas rodovias. Durante a operação, será reforçado o trabalho de recolhimento do material descartado indevidamente nas rodovias sob concessão. Em 2022, foram coletadas cerca de 70 toneladas de lixo em um único dia de mutirão durante a Campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue.

Além de sujar as rodovias e servir de criadouros para larvas do mosquito da dengue, o lixo nas vias e acostamentos pode impactar negativamente o meio ambiente e colocar em risco a própria segurança dos motoristas, aumentando o risco de acidentes.

O Aedes Aegypti apresenta hábitos diurnos e está bastante adaptado ao ambiente urbano. Como a alta temperatura e umidade favorecem seu desenvolvimento, a proliferação é grande em nosso país, principalmente no verão, quando as chuvas e as temperaturas aumentam. Sua característica mais marcante é a coloração preta com listras e manchas brancas espalhadas pelo corpo. O padrão de coloração confere certa camuflagem ao mosquito, que, normalmente, realiza seus voos em locais com pouca luz e perto do solo.