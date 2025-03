As mulheres mostram a importância no mercado de trabalho com ocupações importantes no Estado de São Paulo.

Ontem, o governo estadual divulgou levantamento mostrando que lidera a contratação de mulheres no País e tem ampliado o mercado de trabalho para as trabalhadoras.

As mulheres no mercado de trabalho são importantes por aspectos sociais e econômicos significativos, como promoção da igualdade de gênero e redução da pobreza familiar.

Desde o século passado, a mulher vem conquistando novas funções remuneradas no mercado de trabalho, o que levou a triplicar em muitos países de rendimento elevado a proporção de mulheres ocupadas, sejam assalariadas, sejam empreendedoras.

De acordo com dados levantados pela Fundação Seade com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os três últimos trimestres de 2024 registraram o maior número de mulheres ocupadas em 12 anos, ou seja, desde 2012, quando a pesquisa começou a ser feita no País. Além disso, São Paulo registra o maior número de trabalhadoras entre todas as unidades da Federação.

De acordo com o governo estadual, no 4º trimestre do ano passado, 11,187 milhões de mulheres estavam ocupadas, registrando assim o melhor trimestre para as trabalhadoras desde 2012 no estado de São Paulo. Em relação ao mesmo período de 2023, o aumento foi de 3,2%, com 350 mil mulheres a mais. Já em comparação com os últimos 10 anos (2014), o aumento foi de 17%, o equivalente a 1,6 milhão a mais de mulheres com ocupação. Além disso, o total de pessoas ocupadas no período foi de 25,052 milhões de pessoas, ou seja, 45% da ocupação foi feita pelas mulheres.

A inserção de mulheres no mercado de trabalho faz parte dos pilares do SP por Todas, movimento do Governo de São Paulo lançado para ampliar a visibilidade das políticas públicas sobre a rede de proteção, acolhimento e emancipação profissional e financeira das mulheres. Entre as iniciativas estaduais para aumentar a ocupação feminina no mercado de trabalho, destaque para os cursos de profissionalização do Fundo Social de São Paulo e do Qualifica SP e as carretas do empreendedorismo da Secretaria de Políticas para a Mulher.

Já a taxa de desemprego entre as mulheres e o número de trabalhadoras desocupadas também tiveram indicadores positivos.

De acordo com o IBGE, o 3º e 4º trimestres de 2024 registraram a menor taxa de desemprego em 12 anos: 7,1% e 7,2%, respectivamente.