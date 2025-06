Convênio com a USP

O Plano Diretor de Turismo (PDTur) é um instrumento de planejamento estratégico que orienta o desenvolvimento turístico de um município, região ou Estado. Ele tem como objetivo principal organizar e promover o turismo de forma sustentável, considerando aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais.

O objetivo do Plano Diretor não é resolver todos os problemas da cidade, mas sim ser um instrumento para a definição de uma estratégia para a intervenção no setor.

Em Suzano, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, firmou esta semana um convênio com a Universidade de São Paulo (USP) para atualizar o Plano Diretor de Turismo do município. O estudo será realizado pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) até agosto de 2026, sem custos para o município. A proposta visa traçar diretrizes que estimulem o desenvolvimento sustentável do turismo local.

O estudo começa com uma base teórica e prática, construída em conjunto com várias frentes. Será uma atividade de campo, tutelada com os alunos, que resulta em um documento alinhado com a realidade do município. Esse plano passará por audiência pública antes de se transformar em lei, e será fundamental para indicar os melhores caminhos para o setor.

O turismo é um dos pilares do desenvolvimento, sem dúvida.

Suzano precisa se preparar e o turismo significa mais gente, mais negócios e mais renda. Ou seja, uma economia cada vez mais forte.

A cidade conta hoje com muitos atrativos e pode se tornar um grande polo turístico.

Recentemente, o Ministério do Turismo desenvolveu o Plano Diretor Orientado ao Turismo. Trata-se de um suporte orientativo para que municípios turísticos elaborem os seus respectivos Planos Diretores, buscando direcioná-los ao desenvolvimento e ao aproveitamento de espaços e atrativos turísticos. O MTur visa, ainda, apoiar as cidades no que diz respeito a temas como turismo sustentável, geração de renda e empregos, garantia da acessibilidade e vitalidade dos espaços urbanos turísticos.