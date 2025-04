Convênio de novas alças

A expectativa em torno da construção da alça do Rodoanel, em Suzano, é muito grande após o anúncio feito, na semana passada, sobre um prazo de 60 dias para início das obras. São mais dez anos de espera.

A Prefeitura de Suzano e o Governo do Estado oficializaram o convênio que garantirá as intervenções relacionadas às alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O documento que abre caminho para o início das obras, em até dois meses, foi assinado pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, na quinta-feira (03/04), no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no Centro.

Mas essa luta é antiga. Teve participação direta do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que começou essa luta bem lá atrás. Agora o processo está sendo concluído pela atual gestão do prefeito Pedro Ishi.

Na semana passada, o evento celebrou a chegada do maior presente para a cidade em sua história recente, que comemorou 76 anos de emancipação político-administrativa na última quarta-feira (2). Suzano e região receberão R$ 1 bilhão em investimentos para o novo “Complexo Viário do Alto Tietê”, sendo R$ 600 milhões já garantidos no orçamento do Estado de São Paulo para este ano.

Essa é uma obra de extrema importância que vai mudar o cenário urbanístico da cidade.

O desenvolvimento econômico resultará em R$ 25 milhões em arrecadação, 3 mil empregos diretos e indiretos e 1,6 milhão de pessoas beneficiadas.

Conforme trouxe o DS, em reportagem na semana passada, por meio deste convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. O complexo de alças fará conexão com a rua Norma Favale, com a avenida Brasil, com a avenida Paul Percy Harris e com a rodovia Henrique Eroles (SP-66). As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída. O prazo de execução das obras será de 24 meses.

Os serviços que estão inseridos no projeto proporcionarão um conjunto de melhorias no trânsito.

A nova alça do Rodoanel Mario Covas vai garantir conexão direta dos condutores a este acesso na altura dos municípios de Suzano e Poá.