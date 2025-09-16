Cooperação internacional

O DS trouxe, na edição de domingo (14), reportagem mostrando que, ao menos, 12 cidades no exterior possuem acordos de irmandade com quatro cidades do Alto Tietê, conforme apuração com as prefeituras da região.

Uma parceria importante para garantir sobretudo cooperação de informações em todas as áreas.

O acordo, que torna as cidades coirmãs, é importante para o fluxo de investimentos e parcerias em obras e programas sociais. São quatro cidades que responderam a reportagem como tendo esse acordo: Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz e Arujá.

Santa Isabel e Itaquá responderam que não possuem acordos, mas estudam cidades para iniciar parceria.

Já as demais cidades da região não responderam o DS.

No mesmo dia da publicação, o DS trouxe também a visita do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, que se tornou histórica por ter sido a primeira vez que o mais importante representante diplomático do país chega ao município.

Sua vinda foi marcada por um encontro com o prefeito Pedro Ishi e o ex-prefeito, Rodrigo Ashiuchi, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, assim como pela participação na programação especial que foi organizada pela Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no centro.

O encontro celebra a parceria que Suzano estabeleceu ao longo de 76 anos de história como cidade com a cultural oriental, pela presença de inúmeros imigrantes e também pela chegada de investimentos no setor industrial e de comércio e serviços, além dos laços que permitiram intercâmbio de alunos para bolsas de estudo e para a prática de atividades esportivas.

Como exemplo da força desta influência, o município celebrou, em 2022, o Centenário da Imigração Japonesa em Suzano e também o Cinquentenário da Irmandade com a cidade de Komatsu, que incluiu a troca de obras de arte e materiais artísticos e culturais entre os municípios.

Não à toa, Suzano foi escolhida para sediar, em 1975, a primeira fábrica do grupo Komatsu fora do Japão.