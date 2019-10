O DS publicou na edição de ontem reportagem mostrando que Suzano assinou convênio de cooperação técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). A parceria tem como principal objetivo a troca de informações para garantir mais fiscalização e segurança às obras realizadas no município, além de auxiliar na capacitação e no respaldo técnico aos profissionais da área.

Suzano é a primeira cidade da região a estabelecer essa proximidade com o Crea.

Em todo o País, cada Estado possui sua própria entidade do Crea e conta com os agentes fiscais distribuídos através das regionais administrativas, onde realizam pesquisas externas e internas e as fiscalizações de rotina pelas ruas da cidade onde atuam.

A fiscalização se baseia em visitas dos agentes fiscais as obras, tanto de empresas privadas como de órgãos públicos, para averiguar o cumprimento das responsabilidades técnicas dos serviços efetuados nas áreas de engenharia, agronomia e outras.

De acordo com a legislação vigente, a responsabilidade técnica sobre as obras e serviços nas áreas citadas só pode ser conferida por profissionais que são habilitados com registro no Crea.

No caso de Suzano, a ação amplia a força-tarefa de fiscalização no município.

A colaboração, sem dúvida, faz a diferença para atuação em fiscalizações e denúncias.

Se começa a traçar um plano de trabalho para estipular o cronograma de atividades conjuntas.

A expectativa é de que a parceria seja mais uma medida de segurança à população contra o mau exercício da profissão.

Obras, principalmente as viárias, consistem, na maioria das vezes, em projetos que envolvem investimentos elevados, prazos bem determinados e objetivos específicos.

Por essa razão, nem sempre é fácil que a equipe responsável pelo gerenciamento da obra tenha um controle global sobre o cumprimento das etapas previstas.

Nesses casos, é importante contar com um serviço de supervisão e fiscalização de obras, para garantir que o resultado saia de acordo com o planejado.

O serviço de supervisão pode contar com um especialista ou uma equipe multidisciplinar de profissionais capacitados a acompanhar cada detalhe do andamento da obra, afirmam especialistas. O trabalho de fiscalização faz com que a obra seja concluída no prazo previsto, com alto padrão de qualidade e sem a necessidade de custos adicionais.

Por tudo isso, a parceria entre Prefeitura e o Crea é importante para a realização, conclusão e fiscalização de obras na cidade.