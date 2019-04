CPTM faz testes

A baldeação dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na estação de Guianases tem tirado o sono de passageiros das linhas da região.

O fim da baldeação ocorreu das 9 às 15 horas com a circulação dos Trem Expresso Leste.

O problema é que nos horários de pico os trens continuam parando em Guaianases, causando desconforto para os passageiros.

Na edição de domingo, o DS trouxe reportagem mostrando que a segunda etapa da ampliação das viagens diretas do Expresso Leste, de Estudantes até Luz, está em fase final de implantação.

Os trens estão circulando de forma “simulada”, sem baldeação em Guaianases.

Seria o primeiro sinal para que a baldeação tenha fim nos próximos meses.

A reportagem mostrou que os testes são realizados durante os horários de pico da manhã e da tarde para identificar necessidade de ajustes.

Desde 4 de fevereiro, o serviço Expresso Leste está operando entre as estações Luz e Estudantes, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Aos sábados e domingos, as viagens sem transferência entre trens ocorrem durante todo o horário comercial. São mais de 120 viagens diárias com os trens do Expresso Leste seguindo até a Estação Estudantes, sem necessidade de conexão em Guaianases.

Os técnicos da Companhia estão trabalhando para viabilizar a segunda etapa, que prevê as viagens diretas.

Cerca de 200 mil passageiros utilizam o trecho entre Guaianases e Estudantes diariamente.

Enquanto isso, os passageiros querem o fim da baldeação na Linha 11.

Os passageiros que utilizam diariamente a Linha 11-Coral garantem que ainda enfrentam dificuldades para viajar com as baldeações em Guaianases.

A cobrança ocorre também por conta da superlotação nas manhãs e finais de tarde. Eles cobram melhores condições de circulação das composições.

Os trens da CPTM, cada vez mais, têm batido recorde de passageiros. Somente em Suzano são 30 mil por dia.

A expectativa de que exista uma melhora sempre é importante para garantir a comodidade do cidadão que utiliza esse meio de transporte.

Os trens, em que pese toda a reclamação, ainda são os mais confiáveis no ranking do transporte.

Apesar de melhorias, ainda existem demandas a serem superadas.

O Estado precisa de mais linhas férreas, mais composições de trens e menos intervalos.

Os passageiros têm cobrado melhorias constantes no sistema e esperam ser atendidos pelas autoridades do Estado.