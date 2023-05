Responsável por grande parte da geração de empregos, a indústria precisa sempre estar em crescimento para garantir o desenvolvimento.

Municípios, Estado e União buscam novas formas de incentivar a produção da indústria, a geração de novos empregos por meio de programas em parcerias para geração de novos postos.

Nesta semana, conforme reportagem da Agência Brasil, uma informação mostra certa estabilidade da indústria. A produção industrial brasileira teve alta de 1,1% em março deste ano, na comparação com o mês anterior.

Conforme reportagem da Agência Brasil, a alta veio depois de duas quedas consecutivas (em janeiro e fevereiro) e um mês de estabilidade (dezembro de 2022). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor também apresentou crescimento na comparação com março de 2022 (0,9%). No entanto, a produção acumula queda de 0,4% no ano e estabilidade no acumulado de 12 meses.

Na comparação com fevereiro deste ano, a indústria avançou em 16 dos 25 ramos pesquisados, com destaque para as atividades de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,7%), máquinas e equipamentos (5,1%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (6,7%).

Outras influências relevantes para o crescimento da indústria vieram de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (3,2%), outros equipamentos de transporte (4,8%), produtos químicos (0,6%), couro, artigos para viagem e calçados (2,8%) e de produtos de minerais não metálicos (1,2%).

Um segmento manteve-se estável (produtos diversos) e oito apresentaram queda, entre eles confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,7%), móveis (-4,3%) e produtos de metal (-1%).

É importante que os números sejam analisados para garantir novas estratégias de busca de incentivos.