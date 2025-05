Crescimento dos homicídios

O DS trouxe, na semana passada, informações importantes e de alerta sobre a quantidade de homicídios no Alto Tietê.

O número de homicídios no Alto Tietê aumentou 72,22% no primeiro trimestre do ano. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2024 a região registrou 18 casos no período, já neste ano foram 31.

É importante ter os números na tentativa de planejar o combate ao crime nas cidades da região.

Dos dez municípios do Alto Tietê, cinco registraram mortes nos três primeiros meses do ano. Quatro tiveram aumento, uma reduziu e cinco mantiveram os índices.

Suzano aumentou em 200% nas mortes, um aumento preocupante. A cidade passou de três em 2024 para nove homicídios neste ano.

Em seguida está Itaquaquecetuba, que saltou de seis para nove ocorrências, aumento de 50%. Ferraz de Vasconcelos cresceu 33,33%, passando de três para quatro casos.

Ainda conforme dados trazidos pelo DS, em Poá o aumento também é alarmante, passando de zero para seis mortes neste trimestre.

Mogi das Cruzes foi o único município a apresentar queda. Foram seis casos em 2024 contra quatro neste ano, redução de 33,33%.

Por sua vez, as cidades de Arujá, Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis não tiveram ocorrências tanto em 2024 quanto em 2025.

A título nacional, ao menos 38.722 pessoas tiveram a vida abruptamente interrompida no Brasil em 2024 devido à violência urbana. O número representa uma média de 106 mortes por dia no País.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registrados 35.642 homicídios dolosos (ou seja, intencionais); 1.438 feminicídios; 924 latrocínios e 718 lesões corporais seguidas de morte.

Os números realmente preocupam, o que indica uma atuação mais concreta nas políticas públicas de combate.