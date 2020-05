Criminalidade em queda

O DS publicou na edição de ontem reportagem mostrando a queda da criminalidade em tempos de pandemia da Covid-19.

Dados da 1ª e da 4ª Companhias do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM/M) mostram que Suzano teve redução de 48,4% na quantidade de ocorrências criminais registradas em abril na comparação com o mesmo mês de 2019: de 489 para 252.

Não há dúvida que com a menor circulação de pessoas na rua, acaba reduzindo, num primeiro momento, a oportunidade de crimes contra o patrimônio.

O sujeito não vai roubar um celular na rua porque não tem gente utilizando o aparelho na rua.

As pessoas estão em casa. Outro efeito, sobretudo, pode ser gerado, segundo especialistas. O aumento de crimes de violência doméstica.

Mas no balanço divulgado nesta semana sobre as ocorrências criminais, em Suzano, os números são bastante expressivos em termos de queda.

O balanço registra exatamente o período de pandemia de Covid-19. O índice contempla a soma dos casos de homicídio, latrocínio, estupro, roubos e furtos. As informações compartilhadas com a Prefeitura de Suzano demonstram efetividade e fundamental integração entre as forças de segurança do município.

O levantamento da Polícia Militar aponta que não houve ocorrência de homicídio, latrocínio ou roubo a banco durante o período analisado. No último mês, a 1ª Companhia, responsável pela cobertura das regiões central, sul e oeste de Suzano, registrou queda nos casos de roubo de carga (91,6%), furto de veículos (73,5%), outros furtos (60,3%) e roubo de veículos (47,8%). A 4ª Companhia, que abrange a zona norte do município, também registrou diminuição no número de ocorrências de roubo de veículos (68,9%), estupro (66,6%), outros roubos (60,3%) e outros furtos (41,8%).

A Prefeitura de Suzano garante que os dados refletem a importância da integração entre as forças de segurança municipal e estadual.

Afirma que é o resultado de uma ação efetiva, em conjunto, entre Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM). Fato é que as ocorrências caíram. É importante seguir com as estratégias de planejamento com união de todas as forças policiais.

Evidente que, nesta época de quarentena, o planejamento deve ser outro: garantindo também a proteção aos agentes de segurança que vão para as ruas da cidade.