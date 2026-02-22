A crise do lixo, em Suzano, parece ter chegado ao fim. Depois de retomar o serviço com nova empresa, a Prefeitura de Suzano oficializou no domingo (15/02) o cronograma da nova empresa de coleta domiciliar de lixo, com a definição dos bairros atendidos em cada dia da semana e seus respectivos períodos, diurno ou noturno.

Uma iniciativa importante porque retoma todos os serviços paralisados pela Renova, antiga empresa concessionária dos serviços.

A medida, coordenada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos em parceria com a Troupe Brasil Ltda., estabelece rotas fixas às segundas, quartas e sextas-feiras; terças, quintas-feiras e sábados; além de atendimentos diários em áreas específicas e coleta aos domingos na região central.

O cronograma da coleta de lixo é fundamental para a organização urbana, saúde pública e proteção ambiental. Respeitar os dias e horários definidos pelas prefeituras garante que os resíduos fiquem o menor tempo possível nas ruas, evitando a proliferação de vetores, mau cheiro e o acúmulo de sujeira.

Em Suzano, a organização busca garantir regularidade no serviço, evitar acúmulo de resíduos nas vias públicas e orientar a população quanto ao melhor horário para disponibilizar o lixo nas calçadas. A recomendação é que os sacos sejam colocados pouco antes da passagem do caminhão, devidamente fechados e acondicionados.

Segundo a administração municipal, o planejamento foi estruturado com base na logística operacional de cada região, considerando densidade populacional e extensão territorial. O objetivo é assegurar eficiência na coleta e ampliar a previsibilidade para os moradores. Com a divulgação do cronograma, a população pode deixar o lixo para ser coletado nos dias e horários corretos.