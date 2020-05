CSI, a central de monitoramento

A falta de segurança sempre foi uma preocupação da população. Em qualquer pesquisa feita por institutos o item ficará entre os três mais reivindicados.

Entra então o sistema de monitoramento por câmeras que contribui de forma direta para a redução de crimes.

Por ele é possível monitorar um ambiente 24 horas por dia, além de poder verificar as imagens ocorridas anteriormente (normalmente as imagens ficam gravadas por 30 dias, mas isto varia de acordo com a quantidade de memória do seu HD).

As aplicações são diversas como monitoramento de prédios e condomínios, lojas, empresas, ruas, bancos, entre outros.

É verdade também que, infelizmente, as câmeras de segurança não vão acabar completamente com as práticas ilícitas, mas podem ajudar a reduzi-las.

São Bernardo do Campo é uma cidade exemplo, onde o governo investiu na segurança instalando câmeras de monitoramento de alta definição com softwares de análise inteligente.

E aqui na região, Suzano também investiu em sistema semelhante.

A Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal completa um ano de funcionamento neste mês, somando auxílio a 230 ocorrências registradas em Suzano, como acidentes de trânsito, furtos e abordagens em ações preventivas.

(O DS traz reportagem sobre o assunto na edição de hoje).

A unidade ganhou 26 novas câmeras desde a inauguração, passando de 52 para 78 equipamentos que captam imagens em alta definição para o monitoramento do território municipal, 24 horas por dia.

O ambiente também está diretamente conectado à Guarda Civil Municipal (GCM), Canil, Grupo Unido na Ação de Repressão às Drogas (Guard), Patrulha Maria da Penha, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Defesa Civil, Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Portanto, ter câmeras de segurança no comércio e vigiar essas imagens podem evitar enormes prejuízos, porque as autoridades policiais antecipam as ações, ou seja, tomam as atitudes antes de chegar a ter um problema. Ampliar a segurança das câmeras é, cada vez mais, preciso.

A tecnologia utilizada a favor da segurança é sempre bem-vinda.