Cuidado com a dengue

O Brasil vem sendo acometido, desde o início do ano, pelo vírus da dengue. A doença vem se espalhando rapidamente pelo País.

Só para se ter uma ideia, o Brasil já registra 512.353 casos prováveis de dengue desde o início de 2024. Foram contabilizados ainda 75 óbitos pela doença, enquanto 340 mortes estão sendo investigadas.

O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados constam no painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde.

Já no ranking dos estados, Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis (171.769). Em seguida aparecem São Paulo (83.651), Distrito Federal (64.403) e Paraná (55.532).

E o Alto Tietê não fica atrás, infelizmente, com 1.187 casos de dengue já confirmados.

Suzano lidera com 536, seguido por Itaquá (176) e Mogi (132).

Mas quem olha, nem acredita que há pouco mais de um ano atrás vivíamos uma pandemia de Covid-19. A doença, transmitida pela respiração, diferente da dengue que é apenas por meio do mosquito, tomou o mundo.

Apesar do susto de algo parecido, mesmo que improvável, a dengue requer atenção e cuidado. Mas, podemos e devemos usar como exemplo o que vivemos entre 2020 e 2022 (e ainda atualmente) com a Covid.

Não podemos cometer os mesmos erros, não podemos duvidar, vamos todos cuidar um do outro.

A dengue pode matar se não tratada, mas porque correr o risco e podemos nos prevenir. A principal medida é não deixar água parada acessível, como em vasos de plantas, pneus ou na caixa d’água.

Para isso, a região foi, felizmente, uma das contempladas com a vacina Qdenga.

Ao todo, a área de abrangência do Condemat+ receberá 79.416 doses do imunizante, nas quais: Arujá (2.343); Biritiba Mirim (821); Ferraz de Vasconcelos (4.994); Guararema (800); Guarulhos (34.270); Itaquaquecetuba (10.960); Mogi das Cruzes (12.143); Poá (2.834); Salesópolis (419); Santa Isabel (1.423) e Suzano (8.409).

A dengue é uma doença que causa febre, dor de cabeça e dores nas articulações, e em casos mais graves pode evoluir para morte. Ao sentir os sintomas, é preciso procurar um serviço de saúde para iniciar o tratamento.