Cuidados com o coração

Arritmia cardíaca é uma alteração no ritmo dos batimentos do coração, que podem ficar irregulares, muito rápidos (taquicardia) ou muito lentos (bradicardia). Os perigos incluem a incapacidade do coração de bombear sangue adequadamente, o que pode levar a insuficiência cardíaca, AVC (acidente vascular cerebral) e morte súbita.

Nesta semana, o governo estadual fez alerta. Os atendimentos por arritmia cardíaca cresceram 14% no estado de São Paulo neste ano, passando de 43.706 entre janeiro e agosto de 2024 para 49.745 no mesmo período de 2025, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. As mortes súbitas também aumentaram, de 1.394 para 1.487 entre janeiro e setembro, uma alta de 6,6%.

Na véspera do Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e da Morte Súbita, celebrado em 12 de novembro, a secretaria faz um alerta sobre o avanço desses casos e reforça a importância de hábitos saudáveis e do acompanhamento médico regular para reduzir os riscos e evitar complicações cardíacas. É importante que os municípios sigam as determinações para reforçar a alerta e a prevenção.

O crescimento é multifatorial e reflete tanto mudanças no estilo de vida quanto avanços no diagnóstico e acesso à rede pública.

O sedentarismo, a má alimentação, o estresse crônico, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool são fatores que elevam o risco de arritmias e outras doenças cardíacas.

Por isso é importante que os municípios consigam desenvolver ações para evitar novs casos.

O crescimento dos números também está relacionado à ampliação da capacidade de atendimento e à melhoria na detecção dos casos.

É importante ainda que o sistema de saúde, em todas as suas esferas, esteja mais preparado para identificar e tratar essas condições.

O Instituto Dante Pazzanese, referência em cardiologia, ampliou sua estrutura recentemente, com 42 novos leitos, sendo 10 de UTI e 32 de enfermaria, destinados a pacientes de alta complexidade. Com valor de R$ 9,8 milhões, essa expansão integra os investimentos da Secretaria para fortalecer o cuidado cardiovascular no estado.

As arritmias cardíacas são alterações no ritmo do batimento do coração, que pode bater mais rápido (taquicardia), mais devagar (bradicardia) ou de forma irregular. Algumas são benignas, mas outras podem causar tonturas, desmaios, falta de ar e até morte súbita.

A arritmia nem sempre dá sinais evidentes, mas pode ser detectada em exames simples, como o eletrocardiograma. O diagnóstico precoce é o principal aliado na prevenção de complicações graves.

Manter uma rotina de exames e hábitos saudáveis é essencial para reduzir os riscos.