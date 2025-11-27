A cultura é fundamental para o Brasil por preservar a identidade nacional, impulsionar a economia criativa, promover o desenvolvimento social e ser um direito humano. Ela é um patrimônio que conecta as gerações por meio de tradições, artes, culinária e costumes, além de atrair turismo e gerar empregos através de diversas atividades econômicas.

Em todo o Estado, o desafio é aumentar os investimentos e o orçamento da pasta.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Cultura de Suzano apresentou o balanço das ações realizadas ao longo deste ano, durante audiência pública organizada pela Câmara, onde foi destacado o impacto do trabalho na população de Suzano, que alcançou 164.153 pessoas e contemplou 3.253 entre janeiro e novembro.

A abrangência da atuação no município foi resultado das 1.007 ações realizadas, sendo 478 produzidas pela própria Cultura e outras 529 relacionadas aos atendimentos em estrutura e logística.

Os números são importantes para atender a população.

A apresentação trouxe os eventos de maior destaque em 2025, que incluíram a Folia no Parque (1º, 2 e 4 de fevereiro), com 60 artistas, mil crianças e 32 mil participantes; aniversário da cidade (2, 5 e 6 de abril), com 54 apresentações, 35 grupos, 300 artistas e nove mil participantes; o Mirante em Cena (28 de agosto), com 30 apresentações, 300 artistas e 2 mil participantes; e o Parque da Alegria (12 de outubro), com 52 artistas e 10 mil participantes.

Ao longo da audiência, também foi detalhada a atuação associada a cada linguagem, como no contexto das artes cênicas (teatro e circo), em que foram promovidas 89 atividades, incluindo quatro mostras e festivais, sete ensaios abertos, 66 espetáculos, 16 ações informativas, participação de 1.513 artistas e de 18.137 espectadores.

O investimento é importante porque o setor cultural movimenta a economia e gera empregos, desde artistas e técnicos até trabalhadores informais que orbitam os eventos.

O apoio à cultura é um investimento na economia criativa, que gera retornos significativos e movimenta diversos setores.