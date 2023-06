O Alto Tietê conta com um importante cinturão verde. Trata-se de área importante para plantio. A agricultura, sem dúvida, é uma das mais destacadas do Estado.

Nesta semana, o governo estadual decidiu investir no setor.

A previsão para o setor agrícola paulista referente à safra 2022/23 é otimista, com dezenas de produtos com desempenho positivo em relação à área cultivada, produção e produtividade. Os destaques são as culturas de amendoim, algodão, café e soja.

O diagnóstico é fruto do levantamento das previsões de área e produção de culturas agrícolas no Estado de São Paulo, realizado entre os dias 1º de fevereiro e 9 de março de 2023 pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do Instituto de Economia Agrícola (IEA/APTA) e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI).

Segundo o governo estadual, foram levados em conta os dados de área, produção e produtividade no Estado de São Paulo para comparar com os números obtidos na safra 2021/2022. Deve-se considerar que os resultados estimados refletem a situação atual das culturas e dependem, entre outros fatores, da continuidade das boas condições climáticas para serem confirmadas.

Um dos cultivos que merecem destaque é o amendoim, produto que apresenta evolução na expansão de área e na produtividade, consolidando ainda mais São Paulo como maior produtor nacional desta cultura. O levantamento realizado em fevereiro de 2023, que é o terceiro para o amendoim, apresenta resultados superiores aos da safra anterior, com aumento de 6% na produtividade.

As estimativas mostram área em produção 2,7% superior à safra anterior, e previsão de produção de 724,1 mil toneladas, com alta de 8,9% em relação à safra 2021/22.

Outro destaque da pesquisa foi o algodão, com a primeira estimativa de área em produção com aumento de 16,7% em relação à safra anterior. Como consequência, houve crescimento na produção dessa cultura em 18% superior à safra 2021/22.