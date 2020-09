Nesta semana, o Estado anunciou a abertura de 20 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos online gratuitos na área de Tecnologia da Informação (TI).

Uma ótima oportunidade para qualificação e vai atender as cidades do Alto Tietê.

As mulheres poderão participar dos cursos virtuais e buscar profissionalização na área. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 4 de setembro.

São quatro opções gratuitas de cursos com duração de 80 horas. As aulas começarão no próximo dia 14 de setembro e poderão ser feitas remotamente, da própria casa da mulher que se inscrever.

A iniciativa, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, realmente, muito importante que viabiliza os cursos por meio do programa SP Tech.

O projeto cria oportunidades para que mais mulheres tenham formação na área de TI. Levantamento realizado pela pasta aponta que a procura pelos cursos de tecnologia do SP Tech é baixa entre mulheres. De 30 mil inscritos desde o ano passado, apenas 1/3 é do sexo feminino.

Conforme reportagem que o DS publicou, na edição de ontem, para participar dos cursos, as interessadas devem realizar as inscrições no site www.cursosviarapida.sp.gov.br. Podem se inscrever candidatas a partir de 16 anos, alfabetizadas e domiciliadas no estado de São Paulo. Caso o número de inscritas seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação das candidatas ocorrerá por e-mail e a previsão de início das aulas é 14 de setembro.

Em todo o Estado, existe uma discrepância muito grande em relação à quantidade de mulheres atuando na área de transformação digital.

O curso educativo vai, sem dúvida, promover mulheres no campo da tecnologia da informação, a partir de uma introdução ao mundo digital.

São quatro opções de cursos introdutórios, oferecidos na plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Com duração de 80 horas, que podem ser concluídos em três meses, os cursos são: Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvedor Web e Desenvolvedor Mobile.

Todos os cursos oferecem um módulo de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, possibilitando acesso a crédito em condições especiais no Banco do Povo. Todas as aulas serão realizadas no formato online, no modelo de Ensino à Distância (EAD), sem que as participantes precisem sair de casa. Uma ótima oportunidade de capacitação em meio à pandemia.