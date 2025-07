Dados da criminalidade

Enquanto a Capital paulista registrou o índice mais baixo de homicídios da história para um mês de maio, o Alto Tietê teve crescimento de 63,3% nos primeiros cinco meses do ano.

Das dez cidades da região, cinco mantiveram os mesmos números nos dois períodos analisados. Outras quatro registraram aumento nos assassinatos e uma teve queda.

Ferraz foi a única que teve queda: 20%. O número de assassinatos caiu de cinco para quatro.

Entre as que tiveram aumento, Poá teve o maior aumento, passando de um para sete mortes, o que representa 600% de crescimento.

Suzano aparece em seguida com 275% de crescimento. A cidade passou de quatro para 15 assassinatos.

Os dados sobre a violência sempre são muito importantes para garantir estratégias de combate e reforço às ações.

A estatística é um dos instrumentos preferenciais em estudos que envolvam fenômenos sociais, pois os levantamentos quantitativos das suas ocorrências permitem análises por meio das quais se podem concluir sobre fatores que contribuíram para seu sucedimento no passado e quais as probabilidades de que se repitam futuramente.

Especialistas afirmam que os dados estatísticos criminais são coletados com a finalidade de detectar quais e quantos foram os crimes praticados até o momento da coleta, para, então, considerando-se o os dados obtidos, elaborar políticas para sua erradicação e prevenção.

Este tipo de levantamento empírico pode se relacionar, portanto, com o uso da estatística para a problematização de direitos humanos quando as suas violações forem perpetradas por meio de condutas criminosas, como comumente ocorre no caso da violência de gênero.

O DS vem acompanhando ao longo dos meses os dados por cidade com levantamento da Secretaria de Segurança Pública.