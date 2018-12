Defesa Civil nos bairros

A Defesa Civil realiza um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

O trabalho é de extrema importância.

Dependendo do País e da época, a Defesa Civil é também referida por termos como "defesa passiva", "segurança civil" ou "gestão de emergências".

Na edição de ontem, o DS publicou reportagem mostrando que Suzano vai contar com um Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) ainda neste mês, na região do Jardim Belém.

O grupo de atuação, formado por equipes do Poder Executivo e representantes da sociedade civil organizada, foi oficializado.

O núcleo comunitário atende à Lei Federal 12.608/2012 e à Lei Municipal 4.772/2014, que estabelecem a união do poder público com a comunidade em grupos voluntários que receberão qualificação para apoiar o trabalho da Defesa Civil e de outros órgãos no primeiro atendimento em ocorrências no bairro.

Entre as capacitações a serem oferecidas, estão previstos treinamentos de qualificação para primeiros socorros, prevenção e atendimento a acidentes domésticos, identificação e manuseio de animais peçonhentos, bem como noções de avaliação de estruturas residenciais, identificando possíveis locais com risco de desabamento.

Com apoio técnico e logístico da empresa Clariant para a formação dos voluntários, as aulas deverão ser realizadas na Escola Jussara Feitosa Domschke, com início na próxima semana e conclusão até 21 de dezembro (sexta-feira). A primeira turma terá formação com 26 integrantes e será responsável por atuar nos bairros da região do Jardim Belém. De acordo com o assessor estratégico da Segurança Cidadã, o município de Suzano será o segundo do Alto Tietê a instaurar o Nupdec.

Esse núcleo tem como finalidade implementar a integração de todo o Sistema de Defesa Civil, empresas, estabelecimentos de ensino, comunidade e instituições de segurança pública para garantir uma ação conjunta de toda a sociedade nas ações de segurança social. Por meio de programas de mudança cultural e treinamento , deve-se buscar o engajamento de comunidades participativas, informadas, preparadas e côncias de seus direitos e deveres relativos à segurança comunitária.O agente de Defesa Civil será a ligação entre o poder constituído e sua comunidade, multiplicando as informações recebidas e articulando discussões sobre problemas e formas de intervenções.

Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil fundamentan-se, basicamente, na promoção de mudança cultural em dois níveis – Participação e Prevenção. É no Nudec que poderão acontecer os debates acerca da questão da segurança da localidade numa perspectiva da Segurança Global da População, pois os acidentes e desastres acontecem prioritariamente nos espaços locais.