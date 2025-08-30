A rede de proteção à mulher vem se reforçando nos municípios do Alto Tietê e do Estado. Os projetos estaduais contribuem, de forma direta, para a redução dos casos de violência.

Nesta semana, o Governo do Estado de São Paulo assinou o decreto que institui a nova divisão da Polícia Civil dedicada à defesa da mulher. A assinatura foi realizada durante a comemoração dos 40 anos da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no Palácio dos Bandeirantes.

A iniciativa vai contribuir com o reforço do atendimento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) nas cidades do Alto Tietê.

A criação da Divisão de Apoio às Delegacias da Mulher no dia de hoje é fundamental para que possamos atuar, ampliar e centralizar a coordenação das DDMs, além de padronizarmos procedimentos para todas as Delegacias da Mulher, incluindo as online e as salas 24 horas, segudo o governo.

Essa é uma iniciativa para aprofundar indicadores criminais, entender, construir e aprimorar as políticas públicas de proteção às mulheres.

De acordo com o Estado, a medida tem como objetivo principal ampliar e centralizar a coordenação das 142 DDMs no estado, incluindo as localizadas no Alto Tietê, por meio de ações especializadas de atendimento às mulheres em situação de violência, padronização de rotinas e procedimentos, promoção de estudos, projetos e programas para modernizar e expandir essas delegacias, bem como analisar dados e indicadores criminais para criar políticas públicas efetivas de combate ao problema.

Durante o Agosto Lilás, voltado ao combate à violência contra a mulher, o Governo de São Paulo reforça as ações de proteção e contribui com os municípios, que também desenvolvem campanhas.

Desde o ano passado, a gestão mantém o movimento permanente SP Por Todas, que dá visibilidade às ações disponíveis no estado.

Com a iniciativa, a ideia é dar mais estrutura, planejamento e eficiência às Delegacias da Mulher no território paulista.

No estado de São Paulo, atualmente existem 142 DDMs oferecendo atendimento especializado, apoio psicossocial e articulação com outros serviços para vítimas de violência. No site do SP Por Todas é possível conferir a localização das DDMs 24h.

A criação da DDM nos anos 1980 surgiu a partir do primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, que identificou falhas no atendimento realizado por delegacias comuns, principalmente devido ao receio das mulheres de denunciar agressores. Em 1986, a DDM foi consolidada como política pública estadual com a promulgação da Lei nº 5.467, garantindo a implantação de unidades em diversas regiões do estado.