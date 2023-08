Demandas a Conselho em SP

O DS trouxe reportagem, na edição de ontem, dando conta de que o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta quarta-feira (23) da Assembleia Ordinária do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Na oportunidade, o prefeito acolheu demandas prioritárias das 14 cidades que formam o grupo, com temas que serão abordados na próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, do qual Ashiuchi ocupa a vice-presidência. O encontro será no dia 25 de setembro (segunda-feira), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo é o principal instrumento de deliberação sobre planos, projetos, programas e obras estratégicas a serem executados na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com recursos do Fundo de Desenvolvimento. Entre as áreas de atuação do colegiado estão o planejamento, mobilidade urbana e sistema viário regional, habitação, saneamento ambiental, meio ambiente, desenvolvimento econômico e assistência social para as 39 cidades da região.

No caso do Alto Tietê, entre os principais tópicos está a Saúde, com demandas voltadas à regionalização dos serviços proposta pelo governo estadual. Neste contexto, deverão ainda ser abordados a ampliação do serviço de hemodiálise e de otimização de recursos humanos no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos; o aumento de repasses; e a melhor articulação junto ao Estado.

Também foram realizados apontamentos em relação à Defesa Civil, com a solicitação de apoio na prevenção de desastres; às obras de construção da alça de acesso do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) e do Corredor Metropolitano; e à questão social, principalmente a distribuição de cestas básicas, maior agilidade nos convênios, retomada do programa Bolsa Trabalho, entre outras demandas.