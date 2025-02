Desastres naturais

Como se já não bastasse todo ano situações como enchentes, alagamentos, rios transbordando. Assim como o recente desastre no Rio Grande do Sul no ano passado.

Apesar de tudo isso, as chuvas continuam a causar grandes estragos e deixar famílias desamparadas, principalmente as mais pobres e vulneráveis.

O DS traz na edição desta terça-feira um balanço dos estragos da chuva nas cidades do Alto Tietê.

Com base somente no que foi relatado nas redes sociais dos prefeitos, o estrago foi grande. Só para se ter uma ideia, o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues decretou situação de emergência por conta dos estragos.

Em vídeos publicados nas redes sociais do prefeito, é possível ver muitas casas alagadas, ruas interditadas e famílias em estado de alerta.

Há socorro, há entrega de mantimentos e ajuda humanitária.

Inclusive o prefeito e outros da região convocam para ajudar as famílias desabrigadas.

Porém, o principal é a solução para os problemas.

Atualmente, uma das medidas mais adotadas é a construções de piscinões em pontos que recebem muita chuva e não tem para onde escorrer a água.

Mas outra possível medida seria o cultivo de mais áreas verdes em vários bairros da cidade, e tentar misturar ao concreto e asfalto mais plantas, árvores e gramas.

A mata ajuda na absorção das águas da chuva e escoamento de ruas e avenidas.

Além disso é sempre necessário lembrar que o descarte irregular de lixo, em bueiros e valas, prejudica o escoamento das águas.

Como prevenir isso? Somente com educação e conscientização da população sobre. Principalmente com as crianças, que a partir delas os pais serão alertados também.