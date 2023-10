Nesta quinta-feira (5) é comemorado o Dia do Empreendedor no Brasil. E a Desenvolve SP, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo de São Paulo, busca democratizar o acesso ao crédito às micro, pequenas e médias empresas paulistas.

As informações são do portal do governo estadual.

As cidades da região buscam ajuda no banco na tentativa de novos investimentos e financiamentos.

Ao longo de 14 anos, a Desenvolve SP tem reforçado seu papel de impulsionar os negócios. De janeiro a agosto foram 1.128 operações (82,9%) para o setor privado, montante que representa volume superior a R$ 333,8 milhões desembolsados, representando 59,4% do volume operado pela instituição financeira de crédito.

Segundo levantamento do Sebrae-SP, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), dos 320 mil novos postos de trabalho abertos no estado neste ano, mais de 217 mil foram vagas em micro ou pequenas empresas.

Segundo o governo estadual, os números reforçam a importância da democratização do acesso ao crédito e da necessidade de haver um olhar especial para esses empreendedores, que nem sempre acessam as instituições tradicionais.

As condições e taxas oferecidas pela Desenvolve SP ajudaram a tornar realidade um antigo sonho dos proprietários da Aditek, uma das principais fabricantes de produtos ortodônticos do mundo, com sede em Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Com financiamento da agência de fomento paulista, no mês passado, a empresa inaugurou sua nova fábrica, com 7 mil m2 de área total.

Além disso, o crédito permitiu adquirir novos equipamentos, triplicar o número de colaboradores e manter a média de crescimento em 50% no pós-pandemia. Para esta nova fase da empresa, foram utilizadas três diferentes linhas de crédito: Inovacred, Financiamento ao Investimento Paulista (FIP) e BNDES Automático.