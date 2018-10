Desilusão com a política?

A desilusão com a polícia e os recentes episódios de corrupção no País podem ter afastado o eleitor das urnas.

Quase 30 milhões de eleitores não compareceram para votar no domingo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O nível de abstenção, de 20,3%, é o mais alto desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não votou.

Ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que levantamento do TSE aponta a ausência de 236.914 eleitores do Alto Tietê no 1º turno. A região tem, ao todo, 1.149.246 eleitores.

O maior índice de não comparecimento às urnas ocorreu em Salesópolis, cuja taxa de abstenção chegou a 22,78%. Só para se ter uma ideia, em Suzano dos 215.897 eleitores, 43.719 deixaram de votar.

Em Mogi das Cruzes, 63.703 eleitores não votaram.

Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o índice de abstenção também subiu, dois pontos percentuais, em relação ao último pleito, passando de 19,5% para 21,5%. Em número de eleitores, isso representa mais de 850 mil pessoas, de 6,2 milhões em 2014 para 7,1 milhões este ano.

Os números de não comparecimento são grandes. Mostra que o brasileiro é um povo desiludido com a política, nesse momento.

Só para se ter uma ideia em 2016, o Instituto Ipsos apontou que 79% dos brasileiros não se sente representado por partidos políticos. É triste. Por conta de vícios no sistema político, como excesso de corrupção, grande parte dos brasileiros não reconhece a virtude que é a política.

No Alto Tietê, a taxa média da abstenção atingiu 21,10%.

Em todo o País, um em cada cinco brasileiros preferiu não ir votar no pleito de domingo. O Mato Grosso foi o Estado com maior proporção de eleitores que não compareceram para votar, 24,55% (ou 571.841 pessoas). Roraima teve a menor taxa de abstenção: 13,86% (45.120 pessoas). Em termos absolutos, São Paulo teve o maior volume de eleitores que não compareceram à votação: 7.108.863 de pessoas.

O volume total de abstenções é apenas menor que o número de votos obtidos por Jair Bolsonaro (PSL), 49,1 milhões; e por Fernando Haddad (PT), 30,9 milhões.

O número de votos em branco na eleição presidencial foi de 3.095.689 (2,65%) e o número de votos nulos foi de 7.161.245 (6,14%). Somando abstenções, brancos e nulos o total é de mais 39,9 milhões de pessoas que preferiram não ir votar ou escolher um candidato à Presidência da República.

É importante que a forma de fazer política possa ser revista para dar um novo alento aos brasileiros que, a cada dois anos, têm de tomar decisões importantes votando em novos governantes.