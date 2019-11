Detecta em Suzano

Segurança tem sido um dos temas mais discutidos, uma das áreas mais cobradas no meio da população.

Uma das ferramentas de segurança tem sido implantada em São Paulo. Trata-se do Detecta.

É um sistema de monitoramento inteligente implantado pelo governo do Estado, composto pelo monitoramento por meio do uso de câmeras, combinado com o maior banco de dados de informações policiais da América Latina, integrando ao sistema os bancos de dados das polícias civil e militar, do Registro Digital de Ocorrências (RDO), Instituto de Identificação (IIRGD), Sistema Operacional da Polícia Militar (SIOPM-190), Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), além de dados de veículos e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran.

O sistema é inspirado no Domain Awareness System, mecanismo de big data utilizado pela prefeitura de Nova Iorque, o Detecta foi anunciado em 2014 como meio multiplataforma de monitoramento e prevenção ao crime, realizado numa parceria com a Microsoft.

Foi anunciada, também, a expansão em mais que o dobro do sistema de câmeras do Estado. Uma de suas funcionalidades anunciadas é o reconhecimento automático de situações indicativas de potenciais crimes, como uma moto estacionada entre carros num congestionamento. Sua inauguração deu-se em agosto de 2014.

Os municípios da região também têm reivindicado o sistema Detecta.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que tratativas entre Suzano e o governo do Estado para contribuir com a segurança na cidade estão avançadas. Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã do município, o Sistema Detecta pode integrar a Central de Segurança Integrada (CSI).

Os sistemas poderão trabalhar juntos para a identificação de veículos que estejam registrados como furtados, roubados ou que estejam em situação irregular.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o contrato entre o governo estadual e a Prefeitura está assinado desde o dia 31 de maio deste ano e é válido até 2024.

Quando a Central foi inaugurada, em maio deste ano, o município fazia tratativas para firmar convênio com o Estado para a vinda do Sistema Detecta para Suzano.

No ano passado, o sistema Detecta ganhou o prêmio Case de Sucesso como a publicação mais votada pela comunidade de Tecnologia da Informação presente no CIO Brasil GOV 2018. O evento, que reúne profissionais de TI do setor público de todo Brasil, ocorreu entre os dias 16 e 20 de maio, em Foz do Iguaçu, Paraná.

Implantado em 2014, o Detecta já auxiliou na interceptação de quase 6 mil veículos, na apreensão de mais de 500 armas de fogo e simulacros e na prisão de 9,6 mil criminosos. Devido aos resultados apresentados, o Detecta recebeu o prêmio da IT4CIO Network Technology durante a edição GOV 2018.