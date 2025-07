Dever que salva vidas

A segurança no trânsito é, ainda hoje, um dos grandes desafios das cidades brasileiras. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil figura entre os países com mais mortes no trânsito no mundo. Por isso, iniciativas de educação e conscientização se tornam indispensáveis — especialmente em períodos de maior movimento, como a volta às aulas.

Suzano tem dado um bom exemplo. Por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, a cidade está promovendo ações educativas em frente a escolas municipais com o objetivo de orientar motoristas e pedestres sobre boas práticas no trânsito.

Agentes estão posicionados em pontos estratégicos, distribuindo materiais informativos e reforçando a importância do respeito à faixa de pedestres, da redução de velocidade e da atenção redobrada nas imediações de escolas.

Segundo o secretário da pasta, Claudinei Galo, o objetivo é “reforçar a segurança viária nas proximidades das escolas e conscientizar pais, alunos e motoristas sobre a responsabilidade no trânsito”. É justamente esse o caminho que deve ser seguido: a prevenção.

Campanhas de educação no trânsito não são acessórios da gestão pública. São políticas fundamentais para salvar vidas. Muitas vezes, tragédias são causadas por segundos de desatenção ou atitudes irresponsáveis que poderiam ser evitadas com informação, fiscalização e senso coletivo.

Cabe também aos condutores entenderem que dirigir é um ato de responsabilidade social. Respeitar limites de velocidade, dar preferência ao pedestre e evitar o uso do celular ao volante são atitudes simples, mas que fazem a diferença entre um trajeto seguro e uma tragédia anunciada.

Educar é o primeiro passo para mudar comportamentos e transformar a cultura do trânsito. Que mais cidades sigam esse exemplo. Afinal, um trânsito mais seguro começa com a consciência de cada um.