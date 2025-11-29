'Dia D' contra o câncer de próstata

A prevenção do câncer de próstata é crucial devido ao alto número de casos e óbitos, especialmente porque a doença pode não apresentar sintomas em seus estágios iniciais. A principal estratégia é o diagnóstico precoce por meio de exames regulares (PSA e toque retal), que aumenta significativamente as chances de cura. Além disso, a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física regular e não fumar, ajuda a reduzir o risco.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde realiza neste sábado (29/11), entre 8 e 16 horas, o “Dia D” das campanhas “Novembro Azul” e “Fique Sabendo!”, que promoverão, respectivamente, ações de prevenção ao câncer de próstata e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo os métodos de proteção contra o HIV.

Uma iniciativa muito importante para a cidade e como forma de prevenção.

Por ser uma doença silenciosa, com desenvolvimento lento e assintomático, as manifestações clínicas podem passar despercebidas. Por isso, é importante observar o histórico familiar de doenças na próstata, bem como a avaliação precoce de um urologista, para iniciar um processo preventivo de acompanhamento. O ideal que estes exames sejam feitos, mesmo na ausência dos sintomas, por homens a partir dos 45 anos, que tenham histórico da doença na família, ou pôr os que tenham 50 anos, sem este fator de risco. O tratamento vai depender do tipo de lesão encontrada, podendo incluir medicamentos para melhorar o fluxo urinário, quimio/radio ou hormônio terapia e procedimento cirúrgico.

Em Suzano, o trabalho contemplará as Unidades de Saúde de Família (USFs) Suzanópolis e Jardim Revista, e também as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Benta; José Mariano S. Coutinho Júnior (Jardim Colorado), Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII; Prof. João Olimpio Neto (Casa Branca), Palmeiras; Dr. Isack Oguime (Parque Maria Helena) e Tabamarajoara. Os endereços podem ser encontrados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

No contexto da campanha “Novembro Azul”, haverá coleta de Antígeno Prostático Específico (PSA), que será ofertada até as 11 horas. Ao longo de todo o dia, o trabalho ainda proporcionará para os homens, nestes endereços, outras ações complementares de saúde. Por isso é importante a participação no sentido de se prevenir contra a doença.