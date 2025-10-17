'Dia D' de multivacinação

A vacinação é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população e fortalecer uma sociedade saudável e resistente. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que a vacinação em massa evita de duas a três milhões de mortes anualmente e poderia salvar mais 1,5 milhão de vidas se sua aplicação fosse ampliada. São impedidos, mundialmente, ao menos quatro falecimentos por minuto todos os anos. É uma economia equivalente a R$ 250 milhões por dia.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Saúde, realiza no sábado (18/10) o “Dia D” da campanha de multivacinação, com atendimento especial em dez unidades de saúde, das 8 às 16 horas. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes, garantindo a atualização das cadernetas e a proteção contra diversas doenças.

Durante o dia, as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão de prontidão para aplicar todos os imunizantes que integram o calendário vacinal, incluindo os contra poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, pneumonia, febre amarela e gripe. A mobilização é parte da campanha que segue até 31 de outubro em toda a rede municipal de Atenção Básica.

A mobilização é voltada principalmente para o público de zero a 14 anos. Entretanto, a campanha também inclui, de forma complementar, o resgate da vacinação contra o HPV para adolescentes de até 19 anos, conforme recomendação do governo do Estado. Nos dois casos, para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e a caderneta de vacinação - que será confeccionada no ato para quem ainda não possui.

Nos primeiros dias da campanha, entre 6 e 10 de outubro, o município aplicou 2.113 doses de vacinas em 1.092 crianças e adolescentes. O coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, convidou a população para participar da campanha. “Tivemos bons números neste começo. A vacinação é uma das principais medidas de prevenção em saúde pública. Quando as mantemos em dia, não estamos apenas protegendo nossas crianças, mas toda a comunidade e Suzano reforça essa iniciativa.

O ‘Dia D’ é uma oportunidade para quem ainda não conseguiu atualizar a carteirinha durante a semana.

Manter a caderneta de vacinação em dia é garantir o direito à saúde e à prevenção.

Além das vacinas previstas no calendário, o público poderá esclarecer dúvidas com os profissionais de saúde sobre esquemas vacinais, intervalos entre doses e contraindicações. A campanha de multivacinação segue até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, em todas as 24 unidades da rede de Atenção Básica de Suzano - com exceção do CS II, que atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas.