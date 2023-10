Dia D de vacinação

Neste sábado, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) e os municípios paulistas - incluindo os do Alto Tietê - realizam o Dia D da Vacinação em mais de 5 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de escolas e locais de grande circulação de pessoas, como parte da Campanha de Multivacinação do Governo de SP. A iniciativa estadual foca em verificar a carteira de vacinação de crianças com menos de 15 anos de idade em todos os 645 municípios paulistas.

Segundo o governo estadual, chegou a hora de vacinar todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. O objetivo da campanha é aumentar as coberturas de todas as vacinas do calendário básico, atualizando todas as doses faltantes nas carteiras de vacinação. Serão disponibilizadas todas as vacinas, e cada município realiza sua própria estratégia.

A Campanha de Multivacinação, lançada no último dia 30, vai até o dia 31 de outubro e disponibiliza as vacinas para Poliomielite, Meningocóccica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b), HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BGC (tuberculose) e Covid-19.

Como parte da campanha, os municípios estão autorizados e receberão apoio para oferecer as vacinas e fazer a checagem das carteiras de vacinação em escolas e outros locais, sejam eles de alta circulação ou em áreas rurais, além dos 5 mil pontos de vacinação já existentes no estado. Cada município fará sua própria estratégia e fica responsável pela vacinação.

O site Vacina 100 Dúvidas, do Governo de São Paulo, reúne as 100 dúvidas mais frequentes sobre as vacinas nos buscadores da internet. Este é um espaço com informações claras para desmistificar fake news com relação à imunização, garantindo assim a proteção de toda a população.