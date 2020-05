Falando pelo lado comercial da data, o Dia das Mães é uma das mais importantes comemorações para alavancar a economia do comércio.

Mas estamos em quarentena. Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que o comércio sugere a abertura amanhã, dia 7 de maio, para tentar garantir vendas.

Mas, pelo jeito, o pedido não deve ser aceito. A quarentena, pelo menos por decreto estadual, está mantida até o dia 10 de maio.

Enquanto isso, o trabalho do Procon vai prosseguir durante esta semana e até a data especial.

O órgão municipal orienta os consumidores neste período de quarentena contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19), quando as compras on-line são a solução para a grande maioria daqueles que estão distantes dos familiares.

Para a diretora do órgão municipal, Daniela Itice, o ideal seria dar prioridade ao comércio local, da própria cidade ou bairro, auxiliando a economia e o serviço do pequeno negócio.

O Procon orienta: antes de ir às compras on-line, é importante procurar um delivery próximo. Muitos estão se reinventando e fazendo entregas por telefone ou vendendo pelas redes sociais. Além disso, fica mais fácil realizar o pagamento ou de resolver algum problema que eventualmente possa ocorrer.

Mas caso o consumidor opte pela compra em lojas virtuais, é sempre melhor escolher algum presente que não venha a necessitar de troca. Alguma lembrança que não seja roupas ou calçados, por exemplo, que é preciso acertar a numeração. É essencial também fazer uma pesquisa sobre a procedência do site, bem como analisar os prazos de entrega e a política de troca e devolução.

Segundo o Procon, atualmente, há sites que estão aumentando o prazo para troca ou até mesmo facilita com o serviço de coleta, em que o lojista envia um representante para buscar o produto que deseja substituir ou devolver sem que o cliente precise sair de sua residência. Isso é muito válido para os tempos de hoje, quando o recomendado é ficar em casa.

Apesar do aumento da incidência de compras on-line, os cuidados com essa prática continuam os mesmos.

É possível também ver na página do Procon na Internet a lista de sites que devem ser evitados e também as dicas no Guia de Comércio Eletrônico.

Portanto, o Dia das Mães ficou mantido para o próximo domingo - havia uma sugestão do governador João Doria para que fosse comemorado em agosto - e, além disso, as medidas restritivas ao comércio continuam sendo mantidas.

Por outro lado, o trabalho do Procon vai prosseguir na cidade no sentido de orientar e até advertir.