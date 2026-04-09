Dia Mundial de Luta contra o câncer

O Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). A data mobiliza nações para ampliar a conscientização, promover a educação e engajar governos e sociedade no controle da doença. No Estado de São Paulo, o tratamento contra o câncer tem desafios físicos, emocionais e sociais. Os oncologistas que atendem no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo, por exemplo, reforçam a importância da rede de apoio para manter os pacientes motivados durante o combate à doença. Os tratamentos contra as neoplasias podem gerar efeitos colaterais que impactam o bem-estar, a disposição e a autonomia das pessoas na luta contra o problema. Neste Dia Mundial, 8 de abril, a data é fundamental para mobilizar a sociedade global em torno da conscientização, prevenção e melhoria do cuidado oncológico.

Especialistas afirmam que cada jornada com o câncer é única, influenciada por fatores emocionais, culturais e socioeconômicos.

Apesar das diferenças individuais, a comunidade global está unida no objetivo de reduzir o peso da doença e melhorar os resultados para todos.

Os médicos garantem que a prevenção primária pode contribuir. Estima-se que muitos casos de câncer podem ser evitados através de hábitos saudáveis, como evitar o tabagismo, manter uma alimentação equilibrada e realizar a vacinação (ex: contra o HPV).

O diagnóstico antecipado também é outro fator importante. Descobrir a doença em estágios iniciais aumenta drasticamente as chances de sucesso no tratamento e de cura completa.