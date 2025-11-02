Dia Mundial do AVC

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea,explicaram os médicos.

Segundo eles, é uma doença que acomete mais os homens e uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato.

No Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) fez alerta sobre a importância do reconhecimento rápido dos sintomas e da prevenção. De janeiro de 2023 a agosto deste ano, o Estado realizou mais de 1,2 milhão de atendimentos ambulatoriais e hospitalares relacionados à doença.

Hoje, a maior parte da população não reconhece os sinais do AVC.

A cada dez casos, nove poderiam ser prevenidos com a adoção de medidas de estilo de vida saudável, segundo médicos especialistas.

Dados da Pasta apontam que, em 2023, foram registrados cerca de 402 mil atendimentos ambulatoriais e 56 mil hospitalares. Em 2024, os números subiram, respectivamente, para 412 mil e 57 mil. Já de janeiro a agosto deste ano, foram 272 mil atendimentos ambulatoriais e 36 mil hospitalares.

O estilo de vida moderno tem contribuído para o aumento de casos, em razão de hábitos sedentários. A prevenção passa pelo controle da pressão arterial e do diabetes, de uma alimentação saudável, atividade física e de uma boa qualidade do sono.

O tema da campanha mundial deste ano reforça um recado simples e muito importante: cada minuto conta.

É preciso estar atento a qualquer mudança súbita, uma dor de cabeça intensa, dificuldade para falar ou dormência sem explicação.

O reconhecimento dos sintomas é essencial.