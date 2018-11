Discussões sobre a alça do Rodoanel

Nesta semana, o DS fez entrevista ao vivo com o presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Bernardes, e o diretor da entidade, Roberto Saito.

Novamente um dos assuntos em pauta foi a construção da alça do Rodoanel Mário Covas. A polêmica ainda “paira” no ar para saber se será na Estrada dos Fernandes ou na Rodovia Henrique-Eroles (SP-66).

A necessidade de um acesso é nítida. O motorista que sai do ABC não consegue, por exemplo, sair em Suzano. Não existe acesso.

Os dois representantes da Acoris afirmaram,na entrevista, que embora a associação conte com ideias plurais e divergentes, a melhor escolha em sua concepção seria manter o projeto na região Chácara Sete Cruzes - onde se encontra a Estrada dos Fernandes.

A viabilidade do projeto Via Mar, que ligaria Suzano a Santos, também foi comentada durante a participação.

De acordo com Bernardes, a atual defesa pelo acesso ao Rodoanel fixado na Estrada dos Fernandes se dá pela perda de êxito da indústria em Suzano, ligada à questão viária.

Não há dúvida de que é preciso criar oportunidade para logística e empresas de baixo impacto (ambiental, na área).

Segundo a Acoris, a alça na SP-66 (Avenida Major Pinheiro Fróes) já se inviabilizaria pela malha viária atual.

Os trabalhos na Chácara Sete Cruzes são pontuados, inclusive, no mais recente Plano Diretor da cidade, segundo a entidade.

O certo é que, seja na Estrada dos Fernandes ou na SP-66, existe urgência na necessidade da construção dessa saída em Suzano.

O diretor da entidade também apontou, durate a entrevista, que a eventual modernização da área, com empresas que respeitem critérios da legislação ambiental, tende a inibir ocupações desordenadas recorrentes em área rural.

Para a Acoris, é uma questão que envolve também o Estado, porque a alça vai beneficiar outras cidades. O acesso na SP-66 vai estrangular uma malha viária já definida.

Apesar do parecer, os representantes da associação reafirmaram que estão abertos a novos diálogos com demais partes para desenvolver estudos que justifiquem mudança no projeto.

Além da alça de acesso na Estrada dos Fernandes, o projeto Via Mar, que ligaria Suzano a Santos, também foi comentado pelos convidados que apontaram as benesses que a iniciativa traria. Não há dúvida de que é um projeto essencialmente, mas que esbarra no custo da obra.

O importante, nesse momento, é buscar alternativas para o trânsito da cidade que deve ser planejado.