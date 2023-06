Dispositivos de Vigilância

Suzano reforçou o sistema de vigilância por meio de câmeras de monitoramento.

Na semana passada, o DS informou, com base em dados da Secretaria de Comunicação Pública (Secop), a instalação de três novos equipamentos para fiscalização de vias públicas na cidade, além de reforçar o Sistema Detecta com cinco câmeras na região do Jardim Casa Branca.

As vias públicas da cidade foram contempladas com oito novos equipamentos de vigilância, sendo três dispositivos instalados com investimento da própria administração, e outras cinco câmeras oriundas do Sistema Detecta, programa de autoria do governo do Estado de São Paulo. Os aparelhos foram posicionados em locais variados para potencializar o trabalho de patrulhamento.

Uma notícia muito importante, sobretudo porque a segurança, ao lado da Saúde e Educação, é uma das principais reivindicações.

Os instrumentos providos pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã serão utilizados pelas equipes de monitoramento para garantir ainda mais cobertura por parte da Central de Segurança Integrada (CSI), que conta com aproximadamente 85 equipamentos desta natureza espalhados por todo o município.

Segundo a Secop, a ampliação do Sistema Detecta tem foco na da região do bairro Jardim Casa Branca, potencializando assim o sistema de monitoramento inteligente efetuado pelo Governo do Estado. O serviço apresenta um dos mais complexos bancos de dados de informações policiais da América Latina e, atualmente, Suzano conta com 42 câmeras oriundas desta parceria.