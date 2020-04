Nesta época de pandemia do coronavírus, o estoque de sangue nos hemocentros cai consideravelmente. Assim acontece também nas cidades do Alto Tietê.

Há pedidos, apelos para que esses locais não sejam esquecidos. Muitos pacientes dependem destas doações.

O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que os impactos do novo coronavírus já podem ser sentidos no hemocentro de Suzano.

De acordo com informações da controladoria responsável pela unidade na cidade, os estoques de sangue do tipo O+ e O- ainda não estão zerados. Entretanto a administração do local afirma que houve uma queda significativa do número de doações desse tipo de sangue, e que se caso as doações continuarem abaixo do esperado, os estoques podem acabar.

Para o hemocentro todas as doações são bem-vindas, principalmente dos tipos de sangue citados acima. As pessoas que desejarem realizar a doação devem entrar em contato com o hemocentro pelo número 4752-9999 ou 94442-7993 para agendar o dia da doação.

As doações são, sem dúvida, importantes. Precisam ser feitas para atender dezenas de pacientes que precisam deste recursos.

Para evitar a contaminação ou infecção pela Covid-19, alguns cuidados são adotados antes da doação. E isto é importante.

Seguindo os protocolos divulgados pelo Ministério da Saúde, os hemocentros do país devem observar se os candidatos podem ou não realizar a doação.

Se porventura o doador tenha se deslocado ou venha de alguma localidade com casos autóctones da doença confirmados, seja em território nacional ou internacional, essa pessoa deve ser considerada inapta à doação pelo período de 30 dias após o retorno desses locais.

Também são consideradas inaptas pessoas que tenham tido contato com algum portador da doença nos últimos 30 dias, bem como aqueles que tiveram contato com casos suspeitos e que estejam em avaliação.

A doação de sangue é um gesto humanitário de solidariedade, cidadania, amor ao próximo e bem-estar coletivo. É comum que as pessoas só tenham essa iniciativa depois de conhecer alguém que necessitou de sangue, porém, esse hábito precisa mudar. Uma única doação de sangue, dura poucos minutos, e é suficiente para salvar várias vidas.

Pessoas que tenham sido infectadas pela Covid-19, com confirmação laboratorial ou diagnóstico clínico, são consideradas inaptas pelo período de 90 dias após a completa recuperação.

Especialistas afirmam que não há nada no mundo que substitua o sangue humano. Por isso, sempre que uma pessoa necessita de uma transfusão, como em acidentes, procedimentos cirúrgicos e algumas doenças, ela depende da boa ação das pessoas que se dispuseram a doar sangue para abastecer os estoques médicos.

Entretanto, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas 1,7% da população brasileira é doadora.