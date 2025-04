A doação de sangue é um ato nobre e solidário que desempenha um papel vital na saúde e na sobrevivência de inúmeras pessoas. Por meio da doação, os bancos de sangue podem fornecer transfusões sanguíneas a pacientes que enfrentam condições médicas graves ou submetidos a cirurgias complexas.

Nesta semana, com o avanço das campanhas de imunização, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orientou a população a doar sangue antes, já que alguns imunizantes impedem a doação por até quatro semanas.

É importante que todos se informem sobre a pausa entre a imunização e a doação de sangue, por isso, a recomendação é realizar a coleta antes de atualizarem a carteirinha de vacinação. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

De acordo com o governo estadual, entre as vacinas que precisam de intervalo estão a vacina contra gripe, com espera de 48 horas; contra a Covid-19, sete dias; já contra dengue e febre amarela, o período é de quatro semanas.

Atualmente, o estoque de sangue do Estado está em situação crítica com falta de sangue O negativo. Esse déficit nos hemocentros compromete o atendimento nos hospitais e unidades de saúde, aumentando o risco de cancelamento de cirurgias.

De acordo com o Estado, para facilitar o acesso aos locais de doação, a SES-SP disponibiliza, por meio do aplicativo Poupatempo, a lista de hemocentros em funcionamento no Estado, com endereços e contatos. O app está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

A doação é um procedimento simples e seguro, no qual uma pessoa voluntária doa uma pequena quantidade de sangue. Antes de ser disponibilizado para uso médico, o sangue doado é cuidadosamente testado para garantir que esteja livre de doenças transmissíveis.