Drenagem: combate às enchentes

As cidades da região vão em busca de recursos e novos projetos na tentativa de se preparar para as chuvas deste final de ano e começo do ano que vem. O objetivo é evitar enchentes e inundações e outras tragédias nesta época do ano.

Na semana passada, Suzano recebeu a aprovação de dois grandes projetos de drenagem junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). A confirmação, anunciada durante plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), contempla a atualização do projeto executivo e execução da obra de implantação do reservatório de controle de cheias do Rio Una e os projetos básico e executivo do sistema de controle de inundações no Parque Maria Helena e na Vila Maluf. As ações somam investimento de R$ 26.220.627,00 na cidade, que também passa a compor o Plano Diretor Regional de Drenagem, com abrangência nos municípios do Consórcio Pertencentes à Sub-Bacia Alto Tietê Cabeceiras, com valor estimado em R$ 7.806.235,43.

O DS trouxe reportagem sobre o assunto. É uma conquista importante para a cidade no enfrentamento às enchentes, sendo projetos inéditos que contarão com contrapartidas municipais estimadas em 10% dos valores. O investimento total no reservatório de controle de cheias do Rio Una será de R$ 18.997.000,00, enquanto que os projetos básico e executivo do sistema de controle de inundações no Parque Maria Helena e na Vila Maluf são estimados em R$ 7.223.627,00.

Os recursos vão contribuir de forma direta para novos projetos e solução dos problemas.

Agora, os próximos passos contemplam a assinatura de contrato entre a Prefeitura de Suzano e o Fehidro, que deve ocorrer nos próximos meses.

É importante o cuidado e a segurança das famílias.

Os projetos são a longo prazo e, com certeza, vão contribuir para desafogar esses importantes cursos d'água em Suzano, de maneira a complementar o trabalho perene já desempenhado pelo município.

Para além dos projetos, Suzano também passa a compor o Plano Diretor Regional de Drenagem, que contempla ainda Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Salesópolis.