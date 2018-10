É dia de votar

Hoje é um dia muito importante. Os milhões de eleitores do País vão às urnas decidir quem serão os novos governantes dos Estados e País.

Para isso, o cidadão tem em suas mãos o voto - um importante instrumento democrático destas eleições.

O voto, ou sufrágio, como é também conhecido, é um dos principais instrumentos utilizados para eleições de representantes políticos ou para tomar decisões políticas, em espaços em que há consulta popular para isso, como nos casos de referendos ou plebiscitos.

No Brasil são eleitos, por meio do voto, diversos representantes políticos da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, além de governadores e presidentes da República.

Desde a Constituição de 1988 que o sufrágio universal foi instituído para a escolha dos ocupantes desses cargos acima mencionados. Sufrágio universal significa que todo o cidadão dentro das normas legais tem direito ao voto.

A configuração de participação política foi uma vitória no sentido de ampliação dos critérios da democracia representativa no País, já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm direito a escolher seu representante através do voto.

Porém, na história do voto do Brasil, nem sempre foi assim. As votações que existiam durante a colônia e durante o Império brasileiro estavam restritas a homens que detinham certo nível de renda.

Com o advento da República, o voto foi estendido aos demais homens, mas não às mulheres. Estas somente puderam participar das eleições no Brasil a partir de 1932, com a reforma do Código Eleitoral.

Através do voto, é possível ao eleitor e ao cidadão escolher dentre um leque de opções previamente estabelecido uma pessoa que o representará em algumas das instituições políticas por um período determinado. Essa escolha, na forma ideal, deve ser feita com consciência política e após uma análise das propostas do candidato e de sua viabilidade de aplicação, além do histórico pessoal e político do candidato.

É importante ressaltar que o voto é um ato democrático de alta relevância para o futuro do País. Não deve ser vendido, nem comprado, nem tampouco exigido ou obrigado. Simplesmente, deve ser executado com consciência e primor por cada eleitor, comprometido com o destino do País.