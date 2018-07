É preciso se vacinar

A temperatura baixa preocupa e pode ocasionar problemas de saúde.

Por isso, uma das principais normas e recomendações das autoridades de saúde é para que a pessoa tome a vacina contra gripe. No País, já foram registradas mortes por conta da doença. O DS vem divulgando os números do Alto Tietê há algumas semanas.

A gripe é uma doença viral que ocorre com mais frequência nos períodos mais frios do ano, isto é, do outono até o início da primavera.

Também conhecida como influenza, ela é transmitida facilmente de um indivíduo a outro, por meio do contato com pessoas infectadas pelo vírus que, ao tossir, espirrar etc., acabam propagando o vírus pelo ambiente.

Ontem, reportagem da Agência Brasil mostrou que mais de 6 milhões de pessoas que pertencem aos chamados grupos prioritários ainda não se vacinaram contra a gripe este ano.

É uma preocupação que pode atingir também o Alto Tietê, onde, muitas cidades ainda não conseguiram atingir a meta.

De acordo com o Ministério da Saúde, gestantes e crianças foram os que menos procuraram as salas de imunização, com cobertura de 76,4% e 73,6%, respectivamente.

Ao todo, 493.710 grávidas e 3,3 milhões de crianças com idade entre 6 meses e 5 anos ainda não receberam a dose.

Segundo o último boletim epidemiológico da pasta, 50,4 milhões de pessoas foram imunizadas.

Desse total, 20,2 milhões são idosos; 4,4 milhões, trabalhadores da saúde; 2,2 milhões, professores; 358,9 mil, puérperas (até 40 dias de pós-parto) e 643,3 mil, indígenas. Conforme o balanço, divulgado pela Agência Brasil, em todos esses grupos, atingiu-se a meta de vacinação, fixada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 90%.

A reportagem da agência mostrou que desde o dia 25 de junho, os municípios que ainda tinham doses da vacina contra a gripe disponíveis estenderam a imunização também para crianças de 5 a 9 anos e para adultos de 50 a 59 anos, conforme recomendação do governo federal. Nesses dois grupos, já foram aplicadas 997.182 doses, sendo 411.474 em crianças e 585.708 em adultos.

O Sudeste é a região com menor cobertura vacinal contra a gripe até o momento – 84%.

Em seguida estão o Norte, com 85%; o Sul, com 90,3%; o Nordeste, com 94%; e o Centro-Oeste, com 99,1%.

Qualquer um pode ser infectado pelo vírus da gripe, mas alguns grupos, como o dos idosos, das crianças, gestantes e das pessoas com alguma doença crônica ou condição clínica especial, têm maior risco de desenvolver complicações. Daí a importância da vacina.