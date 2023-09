Edital da Ciência

O desenvolvimento da ciência só traduz em benefícios para a população de uma cidade, Estado e País.

Por isso, os investimentos precisam ser necessariamente garantidos para as pesquisas.

A ciência permite a humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. É importante porque ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Possibilita avanços na saúde, alimentação, energia e outros.

Nesta semana, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) anunciou a abertura da terceira chamada de propostas para a constituição de Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCDs), no valor total de R$ 150 milhões.

De acordo com o governo estadual, as propostas devem ser apresentadas pelo Sistema de Apoio à Gestão (SAGe) até 28 de novembro.

O edital selecionará projetos de pesquisa de impacto social, tecnológico e econômico, com duração de até cinco anos, a serem executados por equipes de institutos de pesquisa, universidades ou instituições de ensino superior no Estado de São Paulo, em parceria com órgãos de governo, articulados em Centros de Ciência para o Desenvolvimento. O valor máximo para apoio por projeto é de R$ 2 milhões anuais.

As propostas devem apresentar projetos de pesquisa orientada a problemas bem especificados e com relevância social e/ou econômica para o Estado de São Paulo.

A chamada traz uma lista de temas estratégicos, sugeridos pelos órgãos públicos, como Procuradoria Geral do Estado; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria da Agricultura e Abastecimento; Secretaria da Saúde; Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação e Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

É possível submeter propostas que abordem outros temas relevantes para o desenvolvimento científico e tecnológico, mas, nesse caso, serão consideradas para avaliação aquelas que atenderem a todos os demais requisitos especificados no edital.

Nas duas primeiras chamadas do programa (lançadas em 2019 e 2021), foram selecionados e implantados 28 CCDs, operando em modelo de cofinanciamento, com pesquisas nas áreas de saúde, energia, agricultura, manufatura avançada, cidades inteligentes, segurança pública e meio ambiente

As propostas deverão contar com equipes de pesquisa capacitadas e com ampla experiência de pesquisa nacional e internacional, governança clara e efetiva, mecanismos de revisão e metas intermediárias de sucesso bem definidas.